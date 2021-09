Saint-Josse: succès pour les actions de vaccination

La commune de Saint-Josse entend poursuivre et amplifier son travail de terrain en faveur de la vaccination.

Après avoir annoncé son plan de rentrée pour booster la vaccination, la prochaine étape consiste à proposer toujours plus de possibilités à la population pour se faire vacciner.

Concrètement, la présence sur le terrain sera maximisée en collaboration avec la Cocom avec le Vacci-Bus qui occupera la place Houwaert les 13, 15, 18, 20, 21, 22 et 24 septembre de 10h00 à 19h00 pour le vaccin Pfizer à partir de 12 ans. Des animations (grimages, programmation musicale, atelier réparation vélos, etc.) sont prévues le 15 et le 18 septembre.

Un Vacci-bus à Saint-Josse. - D.R.

L’enregistrement des vaccins homologués administrés dans des pays tiers reste possible et le Centre Mandela, situé rue Verte, continue à offrir la possibilité de se faire tester gratuitement.

« Les vacances sont finies, la rentrée s’est bien passée pour les familles et maintenant les habitants sont dans une autre séquence. C’est le bon moment pour les mobiliser ! Nous sortons donc les grands moyens pour continuer notre action en faveur de la vaccination et du testing de masse. Nous diversifions notre approche entre pédagogie, responsabilisation mais aussi en apportant un côté plus léger avec des animations, de la musique, des selfies incitatifs, des ambassadeurs… Un mélange des genres sur lequel nous parions car il faut être créatif ! Nous avons déjà vacciné 300 personnes cette semaine ! C’est un chiffre conséquent et nous tablons sur l’effet boule de neige pour les semaines à venir. Il est aussi intéressant de voir que notre expérience inspire à l’international. J’ai en effet accueilli le Maire de Kardjali et son objectif est de mettre en place notre approche de proximité car les taux de vaccination sont extrêmement faibles en Bulgarie », détaille le bourgmestre Emir Kir.