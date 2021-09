Bruxelles: quarantaine obligatoire au retour de zones rouges pour les non vaccinés

Une quarantaine est imposée aux personnes en provenance d'une zone rouge en Union européenne.

Face à l'augmentation du nombre de contaminations suite aux retours de voyage, la Région bruxelloise va un pas plus loin.

L’obligation fédérale impose de faire un test le premier et le septième jour au retour d’une zone rouge située en Union Européenne, dans l’espace Schengen et en zone rouge hors Europe. Bruxelles ajoute une mesure pour les personnes non vaccinées ou ne possédant pas de certificat de rétablissement. Ces personnes, si elles vont résider sur le territoire bruxellois à leur arrivée en Belgique, devront, dès le 17 septembre 2021, respecter une quarantaine de 10 jours.

Celle-ci pourra être raccourcie dès réception du résultat d'un test négatif au 7e jour. Sans cette mesure supplémentaire, les personnes qui avaient un test négatif au bout du premier jour pouvaient quitter leur quarantaine.

Les autorités pointent la pression sur les hôpitaux bruxellois pour justifier la mesure. Selon la Commission Communautaire commune, le taux d’occupation par des patients atteints du Covid dans les hôpitaux bruxellois est de 28% et de 25,65% dans les unités de soins intensifs. Le pays est en phase 1a pour les hôpitaux avec 25% de capacité dédiée au Covid, sauf en Région bruxelloise qui est en phase 1b (33% de la capacité totale dédiée au Covid).