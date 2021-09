Forest: le nouveau complexe Centr’al est ouvert

Une journée d’inauguration est organisée samedi de 9h30 à 18h.

Après plusieurs retards, en lien avec la pandémie du Covid-19 notamment, la construction de Centr’al, le nouveau complexe de proximité situé place Albert, a bel et bien été achevée fin 2020. Vu la situation sanitaire, quelques rares activités ont pu y être organisées depuis le mois de janvier 2021, mais uniquement pour les enfants de 3 à 13 ans, dans des conditions strictes et de manière assez discrète.

Conçu par les bureaux B-Architecten & OMGEVING landscape architecture, Centr’al constitue l’une des réalisations phares du Contrat de Quartier Durable Albert 2012 – 2016. En matière environnementale, le projet fut lauréat « Bâtiment Exemplaire » 2016 pour ses performances énergétiques, la gestion de l’eau et le choix des matériaux. Ce complexe est composé de deux bâtiments très basse énergie, à l’architecture similaire, situés de part et d’autre de la chaussée d’Alsemberg et contribue à la recomposition du cadre urbanistique de la place Albert. C’est une infrastructure multifonctionnelle qui vise à accueillir des activités sportives, culturelles, sociales, et qui constituera un vecteur essentiel de convivialité et de cohésion sociale à l’échelle du quartier.

En effet, en plus des différents espaces à usage sportif, le complexe abrite une salle polyvalente de +/- 80 places assises destinées aux réunions et événements variés, le restaurant de quartier « JOY » ouvert sur l’espace public et avec un volet d’insertions socio-professionnelle, un parking vélos sécurisé pour les usagers et un autre pour les riverains géré par parking.brussels.

« Ce bâtiment est l’accomplissement de notre volonté d’offrir aux citoyens des infrastructures de proximité et de qualité. Il est essentiel pour nous de permettre à tous d’accéder au sport et à la culture, nous avons donc travaillé sur un règlement diminuant le coût des locations si les tarifs des cours proposés sont attractifs », précise l’échevin de la Revitalisation urbaine Charles Spapens (PS).

Une journée d’inauguration est organisée samedi de 9h30 à 18h.