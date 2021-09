Anderlecht: Just Electronics reconditionne les objets élecroniques

Afin de lutter contre l’obsolescence programmée et pour donner une seconde vie aux appareils électroniques, Bah Abdoulaye a lancé sa start-up, Just Electronics. Outre une philosophie écologique, la jeune entreprise souhaite également développer le côté social. Afin d’aider les jeunes, l’équipe de Just Electronics compte mettre en place de la location de matériel pour les étudiants.