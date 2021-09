Fête de la BD: Lucky Luke vient faire du shopping à Bruxelles

Du 10 septembre au 10 octobre, la Fête de la bande dessinée mettra à l’honneur la diversité des héros et héroïnes de la bande dessinée belge et étrangère.

Cet événement aura lieu dans le plus bel écrin possible : le centre-ville de Bruxelles ! L’événement organisé par visit.brussels prendra également place directement dans les quartiers commerçants afin de soutenir l’activité économique de la Ville de Bruxelles.

Nombreux sont les personnages de bandes dessinées qui sont nés chez nous : Tintin, les Schtroumpfs, et bien d’autres encore.

Le centre-ville invitera notamment à la découverte d’une exposition consacrée à Lucky Luke et Tanz! dans la Galerie Anspach, ainsi que l’exposition « Le Château des Etoiles » dans la galerie Ravenstein. L’occasion aussi de profiter des dédicaces d'auteurs dans les librairies bruxelloises, et de gagner des bandes dessinées. Le Manneken Pis sera quant à lui déguisé en héros de bande dessinée, etc.

À travers la collaboration entre Visit.brussels et Shopera, l’association des commerçants, les commerçants du centre-ville participeront activement à cette fête culturelle.

« Nous sommes ravis de cette collaboration car c’est ce genre d’événements qui attire le public dans le centre-ville, et plus spécifiquement vers ses commerces. Avec l’avènement de l’e-commerce et du télétravail, les commerces des centres-villes européens doivent se réinventer, et cela passe par l’organisation d'événements extraordinaires comme celui-ci. Les commerçants membres de Shopera décoreront d’ailleurs leurs vitrines avec des héros de bandes dessinées, sous forme de parcours afin de faire gagner des bandes dessinées aux clients », déclare Quentin Huet, directeur de Shopera

« La Ville finance ce projet dans le cadre du plan de relance et de soutien économique de la Ville de Bruxelles, afin de soutenir ses commerçants et redynamiser ses différents quartiers commerçants. Le centre-ville accueillera cet événement lauréat de l’appel à projets du plan de relance, en véritable mise à l’honneur d’un art belge unanimement reconnu », précise Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles

En outre, avec la “Pcard+ Brussels”, il est possible d’accéder à tous les parkings du réseau Interparking à Bruxelles. Cela permet d’éviter les files d'attente aux caisses, d’entrer et sortir des parkings 24h sur 24, 7j sur 7. Les détenteurs de la Pcard+ reçoivent 15€ de crédit parking, ainsi que 15€ sous forme de bon cadeau à dépenser dans des commerces bruxellois participants à la réception de leur carte.

Inscription gratuite sur : brussels.pcard.be