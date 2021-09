Deux suspects inculpés à la suite de la fusillade lundi à Saint-Josse-ten-Noode

Deux suspects ont été inculpés dans le cadre de la fusillade survenue lundi soir dans le quartier nord la capitale et qui a fait un blessé. L’un a été inculpé pour tentative de meurtre, tandis que l’autre l’est pour coups et blessures volontaires avec incapacité de travail et de port d’arme soumise à autorisation, sans permission, a spécifié jeudi le parquet de Bruxelles.