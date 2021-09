Une pression plus marquée sur les hôpitaux publics bruxellois que dans la Belgique

Les cinq hôpitaux du réseau public Iris accueillent ce jeudi matin à eux seuls 14% de toutes les hospitalisations Covid du pays, alors qu’ils représentent moins de 5% de l’ensemble des lits en Belgique.

« D’où une certaine lassitude et un ras-le-bol de nos troupes devant cette Xème vague d’hospitalisations Covid, d’autant plus injuste et pénible qu’elle concerne surtout nos cinq hôpitaux », a remarqué Etienne Wéry, administrateur délégué pour le réseau Iris.

Il y a actuellement 23 patients Covid en soins intensifs, dont trois vaccinés. L’âge moyen est de 60 ans, ce qui est nettement inférieur aux précédentes vagues précédentes. « Cet âge moyen cache une forte variance des cas avec des patients de 33-34 ans et d’autres de 75 ans et plus », observe Etienne Wéry.

Deux hôpitaux approchent les 40% d’occupation en soins intensifs. « Heureusement, la politique de transferts fonctionne et la solidarité entre hôpitaux, à Bruxelles et ailleurs, est bien réelle », tient à souligner l’administrateur délégué. « Le réseau Iris a pu en bénéficier et c’était indispensable. En effet, ces dernières semaines, deux de nos hôpitaux ont connu en très peu de temps des afflux massifs de nouveaux cas et, en début de semaine passée, ils ont dépassé 50% d’occupation des unités de soins intensifs par des patients Covid. Rappelons que cette saturation des USI par le Covid a des conséquences significatives pour les autres patients dont les interventions et admissions doivent être retardées ».

Les hôpitaux Iris soignent de plus 74 patients Covid dans les unités de soins classiques. « Cela représente une augmentation régulière et constante sur les dernières semaines qui nous oblige à rouvrir des salles dédiées aux patients Covid », commente encore Etienne Wéry. «Celles-ci requièrent un encadrement soignant plus élevé que dans les autres unités et ont des procédures de fonctionnement (notamment de protection) particulièrement lourdes ».

Les hôpitaux publics bruxellois Iris rassemblent les CHU Brugmann et Saint-Pierre, les hôpitaux Iris Sud (sites Etterbeek-Baron Lambert, Etterbeek-Ixelles, Molière-Longchamp et Joseph Bracops), l’Institut Jules Bordet axé sur le cancer et l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola.