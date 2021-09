Elke Van den Brandt reçoit un prix de la promotion du vélo à Lisbonne

La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Ecolo), a reçu jeudi le prix de la promotion du vélo décerné par l’Ambassade cycliste du Danemark, à l’occasion de la conférence Vélo-city, à Lisbonne.

Ce prix récompense des personnes qui ont fait preuve de leadership dans le domaine de la promotion du vélo et qui ont pris des décisions remarquables pour renforcer le rôle du vélo dans la mobilité.

Mme Van den Brandt a reçu ce prix « pour les choix clairs qu’elle a faits pour redistribuer l’espace public à Bruxelles en faveur des usagers actifs de la route et qui ont conduit à l’augmentation exceptionnelle de plus de 60% du nombre d’adeptes de la petite reine dans la capitale ». En outre, le choix, jugé cohérent pour la sécurité routière, de l’introduction d’une zone 30 km/h généralisée à Bruxelles a également été apprécié.

Mme Van den Brandt suit les traces, entre autres, de Michael Bloomberg, de la ville d’Oslo et de l’ancien cycliste Chris Boardman.

« Je suis très honorée de recevoir ce prix. C’est un prix que je partage avec les milliers de Bruxellois qui choisissent une alternative et prennent ainsi part à la lutte contre la pollution atmosphérique et la pression automobile dans notre ville. Je tiens également à remercier explicitement mes prédécesseurs Bruno De Lille, Pascal Smet et Bianca Debaets, qui ont contribué à jeter les bases du changement qui s’opère à Bruxelles. Bruxelles est en train de devenir une ville à taille humaine, et cela n’est pas passé inaperçu ici non plus », a déclaré Elke Van den Brandt.

C’est le troisième prix qu’Elke Van den Brandt reçoit cette année. Auparavant, TUMI, une initiative internationale pour la mobilité durable, l’avait choisie comme héroïne de 2021 pour avoir rendu l’espace public aux gens. Toujours en 2021, la Fédération européenne des victimes de la route l’a proclamée championne #0by30, un prix qui récompense les personnalités qui s’engagent à réduire drastiquement le nombre de victimes de la route.

Velo-city est la plus grande conférence sur le cyclisme au monde. Elle est organisée chaque année par la Fédération européenne des cyclistes, cette année en coopération avec la ville de Lisbonne. Le prix de la promotion du cyclisme est décerné par l’ambassade cycliste du Danemark, une organisation danoise qui encourage les politiques de cyclisme urbain dans le monde entier.