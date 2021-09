Coronavirus: voici la situation dans votre commune ce mercredi

Nombre de cas Covid-19, incidence et vaccination: le point sur la situation épidémiologique dans votre commune ce mercredi 8 septembre 2021.

La situation épidémiologique par commune

Dans les infographies ci-dessous, vous pourrez retrouver le nombre de cas rapportés dans votre commune hier et depuis le début de l’épidémie. La carte représente le nombre de cas Covid-19 par commune sur les 7 derniers jours.

Retrouvez aussi le tableau et la carte de l’incidence dans votre commune. Il s’agit du total des nouvelles contaminations au cours des deux dernières semaines par 100.000 habitants. Plus ce chiffre est élevé, plus la situation est problématique…

À noter qu’avec cette incidence, le seuil d’alarme le plus élevé déterminé par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) est fixé à 240. En Belgique, l’objectif est que le seuil d’incidence soit inférieur à 100.

Enfin, voici le tableau reprenant le nombre de personnes vaccinées dans votre commune (dernière mise à jour: le 8 septembre 2021.).

Le bilan du jour

70 patients hospitalisés chaque jour, 700 en tout à l’hôpital

Quelque 701 personnes sont actuellement hospitalisées en Belgique après avoir contracté le coronavirus. Un total en hausse de 5% par rapport à la semaine précédente. Parmi elles, 225 se trouvent aux soins intensifs (+18%), selon les derniers chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi.

Le nombre d’admissions à l’hôpital continue ainsi d’augmenter. Entre le 1er et le 7 septembre, une moyenne de 70 patients ont été hospitalisés chaque jour, soit une augmentation de 14% par rapport à la période précédente.

Entre le 29 août et le 4 septembre, une moyenne de 1.971 infections a été enregistrée chaque jour, soit une baisse de 3% par rapport aux sept jours précédents.

Près de 40.600 tests ont été effectués quotidiennement durant ce laps de temps, avec un taux de positivité de 5,4%. Le groupe d’âge des 0-9 ans est proportionnellement celui qui compte le plus de tests positifs (12,3%), à l’inverse des 65 ans et plus (3,2%).

Toujours entre le 29 août et le 4 septembre, 6 personnes en moyenne sont mortes chaque jour des suites du coronavirus. Il s’agit d’une augmentation de 14% par rapport aux sept jours précédents. La pandémie a déjà coûté la vie à 25.428 personnes en Belgique au total.

Le taux de reproduction atteint, lui, 1,07. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer. L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 243,5 sur 14 jours.

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 6 septembre 2021 inclus, un total de 16.303.919 doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins Covid-19. Au total, 8.460.720 personnes ont reçu une première dose de vaccin. Parmi elles, 8.204.239 sont déjà entièrement vaccinées.

Au 6 septembre 2021, au total 68 % des jeunes de 12 à 17 ans avaient reçu une première dose de vaccin (28 % à Bruxelles, 81 % en Flandre, 58 % en Wallonie et 48 % en Communauté germanophone).