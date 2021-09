UB: un nouveau protocole sanitaire, avec possibilité de reporter des matches

Le championnat de Nationale 1 commence ce week-end des 11 et 12 septembre. Cette compétition à quinze équipes sera escortée d’un protocole sanitaire: les clubs auront donc la possibilité de reporter un match, sous certaines conditions. Notons que l’Union belge précise que ce protocole Corona sera aussi applicable à toutes les compétitions des équipes premières, réserves et jeunes du jeu à 11 contre 11 du football non professionnel de l’ACFF et de Voetbal Vlaanderen.

**** ******** ************ **** ******* **** ****** ******** ** ********* ****** ** ****** ******** **** ** ** ****** ***** ****** ** ********* ** **** *** ****** *** ******** ****** ********** ** ****** ** ***** ********* ** ******* **** **** ** ********** ********** **** ** ********* *** **** ******************* ** ****** ***** ** **** ****** **** ** *** *** ***** ***** ** ******* **** ** *** **** ***************** **** ********* ** ********* *** **** ********* ** ********* ****** **** ***** *** **** ***** ** **************** ** ************ *** ***** *** ****** ******** ** ** ****** ************ ****** *** *** ****** ****** ******** *** **** ***** ********** ** *** ******** ** ******* ******* **** ***** *** ** ******** ******** ** ******* ********* **** ********* *** ********* **** ************ *********** ** *** ******* *** ** **** ******* ** ********* ******* *** ***** ** ****** *** ** ***** ****** **** *********** ******** ** ********** ** ** *** ******** ** ***** **** ** ********* **** ** **** ******** ** ****** ** ****** ********* ** ******** ** ** ********* ***** **** ***** *************** ******* ** ********** ******* **** ********** ** *** **** ******** ****** ********** ** ******** * ***** ** **** **** ** ************ ***** ******* ** *** ** *** ******* *** ******** ****** ** ************ ************* ********** **** *********** *** ***** ********* ********** *** ****** ** ********* ********** ******* *** ******* *** ***** ********* **** *** ************* ********* *** ******* *********** ***** ***** ********* ******* ** * ***** ******* ** ******** ** **** *** ***** *********** ** **** *************** **** ** ********* ** ****** ******* ********* **** ******** ** *** ** ********* ************** ** ****** **** ***** ** **** *** ********* **** ******* *** **** ********* ****** ******* ******** ** *** ***** **** ******** ** ***** *** **** *** ** ******* ** ***** *** ****** ********* ************** ** ** ** *** *** *** ******* ********* ******* ***** *********** ******* ** *********** ** *** ****** *** ******* ********** ******* ***** ******** ** ********* ****** *** ********** *********** ****** ************** ** ********* ******** *** **** ** **** ************ ******** *********** *** ************* *** *********** *********** **** *** ************* **** *** ** ******* ** ********************* ** ******* ** ********* *** ******** **** ****** *** ** ******** **** **** **** ** ***** ******* ****** ** ***** ** ** ******** ** ** ********* ******* ****** ** **** ******** ** ******* Tous les noyaux des clubs francophones de N1 L’Olympic et le RFC Liège se sont déjà rencontrés en Coupe de Belgique. - JULIEN TRIPS ****** ******* *********** * ***** ****** *** ******* ******** * ****** ************* ****** ** ***** ****** ********** ***** ******** *********** * ******** *********** ********** ******** ****** ******* ****** ******** ********* ***** ******* ******** ****** ************* ******** **** ****** ****** ****************** ******* ************* ******* ******* ******* ******* * ******* **** **** ****** ******* *** ******** ****** ******** **** ********** **** ***** **************** ****** ********* ****** ****** ********* ****** ****** ******* *** ******** ******** ******** ******* ****** ****** ** ******** ********** * ******* ******* **** ***** ******* ******** ********* ***** ******* ****** ******* **** **** ********* ******** * ******** ***** * *** ***** ****** ************ ***** ****** ********* ******** ********* *********** ******** ************** ***** * *** ******* ****** * *** ****** ******* * *** ******** ******** *** ***** ******* ******* ***** ********** ******** ****** ********************* ********* ****** ************ ******** ***** ****** ********* ** ********* ****** *********** * ************ ******** **** ******* ******** * ******* ****** ********* ********* ********* *********** * **** ****** ******* ***** ******* ***** ****** ******* ***** ******* *********** ******* ****** ****** ******* ****** *** ****** ******* * ******* ******** **** ***** ******* ******* ************ ****** ** ******* ********* ******* **** ********* ***** *********** *********** ******** ******** ****** ********** ****** ****** ********* ****** ******* ****** ****** ********** * ***** *** ********* ******* ******* ******* *** *** ****** ****** ***** ********** ****** ** *** ** ********* ****** ******** ********** ***** ********* **** ********* ******* ****** ****** ************* ****** **** ******* ******** * ****** ****** * *** ******* ****** * *** **** ******** * *** ***** ******** ******* ******* ** ***** *** ********** ***** ***** **** ******* ****** ** ***** * *** **** ****** * *** ******* ********* ********************* ***** ****** ******* **** ****** * *** ********* ****** * *** ***** **** ********* ***** ******** * *** ***** ***** * *** ******** ** ********* ********* ********* **** ******* ******* ***** ******* ********* ***** ***** * *** *** ****** ** ***** ********** ******* ****** ****** *** ******** *********** ************** ********* ******* *********** *** *************** ****** ********* *********** *** ********** ******* **** ******** ************ ****** ******** ****** ****** *************** ******** ******** *** ******* *************** ***** ******* ****** ******* ****** ****** **** ********* ****************** ****** ******* ******** ************ ******** ****** ********** ******** ******* ****** ******* ************ ******** *** *** *********** *************** ***** ****** ****** ***** ******* ******* ********** ****** ******** *** ********** ****** *********** ****** ****** ********* *********** ***** ****** ******* ****** **** ********* ******** ********** ****** ******* ****** ****** ****** ************** ****** ****** ***************** ***** ******* ****** ******* ********* ******** ******* ********** ****** ********** ******** ****** ****** ***** ********* ************* ******* ******** *************** ***** ******* ********** ****** ********* **** ****** **** ********* ********* ****** ********** ***** ******* ********** ******* ********* ********** **** ****** ********* ********** ************* *** ******** ****** ******* ******* ********* ****** **** ********** ******* ****************** ****** ****** *** ******* ********* ****** ********* ***** ******** ****** ********* ****** ******** ****************** ********* ***** ***** ****** ******* ******** ******* ***** ****** ********** ****** *********** ********** ****** ********** ***** ******* ********* ******* ******* ****** ****** ****** ********* ******* ************** ******* ******* *** ********* ******** ***** ******** ****** ****** ******** *********** ** ***** ******* ***** ******* *** ********* ******** ****** ******** ****** ***** ****** ******* ************ ********* *********** ********* **** ******* ********** ***************** ******* ********** ******* *********** ***** ****** ******** ***** ******* ********* ***** *** *** ********* ******** **** ******* ******** ***** ******** ***** ***** ***** **** ****** ******* ******** *************** ******* ******* ************ ******* ********** ********** ******* ******* ********* ****** ***** **** ***** ********* ************ ******** ***** ******* ***** ***** ****** ******** ***** ************ **** ***** ** ***** *********** ******* ***** **** *** ******* *********** ************** ******* ******* *********** *** *************** ***** ********** ************ *************** ****** ********** ************ ******* ********* *************** ****** ********* *** ******* *************** ****** ******* ***** ******** *********** ******** ******* ****** ******** ****** ************* ****************** ****** *********** ***** ******* ********* ******** ********** **** ******* ******** ******* ********* ***** ******* **** ******** ***** ********* *************** ****** ******* ******** ***** ** ******* ********* ********** ******* ******* **** ***** ************** ******* ****** ******* ****** **** ********* ****** ******** *** ******* ***************** *** ********** ***** ******* ******** ****** ***** **** ********* ******* ******* ****** ****** ******** ******* *************** ****** **** ************* ******** ***** ****** **** ******** ********* ***************** ***** **** ******** ****** *********** **** ****** ***** **** **** ***** **** ***** ***** ************ ******** ******* ****************