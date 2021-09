Molenbeek: le projet de pôle culturel Manchester prévu pour 2025

Le gouvernement bruxellois a désigné une association momentanée pilotée par le bureau BC Architects pour concevoir le projet de revitalisation/redéveloppement en pôle artistique et créatif des bâtiments situés aux 13-15 et 17-19 rue de Manchester à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Créer un pôle culturel dans la rue de Manchester un projet sur la table depuis de nombreuses années et l’un des plus importants Contrat de Quartier de la région bruxelloise. Son implémentation dans la zone du canal devrait être concrétisée d’ici 2025. Mercredi, le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS), la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux (PS) et le directeur de la Société pour le développement urbain (MSI) Gilles Delforge ont visité les bâtiments qui accueilleront le pôle Manchester, un complexe de bâtiments à haute valeur historique anciennement occupés par diverses activités économiques, dont la célèbre raffinerie Graeffe.

Ces bâtiments situés à proximité du canal appartiennent à la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale (SPRB Direction Facilities) et font l’objet d’une occupation transitoire dans l’attente de la finalisation de leur reconversion. Decoratelier et Recyclart en ont déjà fait un pôle culturel.

Le projet s’inscrit dans un contrat de quartier. - D.R.

À terme, l’ensemble accueillera des équipements productifs de type culturel, artistique et créatif ainsi que des infrastructures et des équipements connexes (locaux administratifs, salle polyvalente, résidences d’artistes). Près de 100 personnes devraient être employées sur ces deux parcelles dont la superficie plancher est de 5.550 m2 (0,5 hectare) et sur lesquelles se trouvent 8 bâtiments, offrant une superficie hors sol d’environ 7.500 m2.

Le budget pour ce projet d’envergure régionale s’élève à près de 14 millions d’euros, financés par la Région dans le cadre du Contrat de Rénovation urbaine Heyvaert – Poincaré (CRU 5) et par Beliris.

Le projet a été présenté mercredi. - D.R.

La SAU prévoit de déposer la demande de permis d’urbanisme en mars 2022 et d’entamer les travaux en septembre 2023. Agissant comme maître d’ouvrage délégué pour ce projet, elle assurera le suivi des chantiers jusqu’à réception des ouvrages.