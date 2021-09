Catherine Moureaux: «Le terrorisme n’est pas un problème molenbeekois»

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s’ouvre ce mercredi à Paris. En Belgique et à Liège, les noms des deux victimes Elif Dogan et Milko Jozic sont toujours ancrés dans les mémoires. Les deux Liégeois ont perdu la vie au café « A la bonne bière », assassinés par le commando « des terrasses ». Six ans après le drame, les parents d’Elif sont toujours dévastés. Ils se livrent pour la première fois.