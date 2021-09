Uccle: l’avenue qui mène à l’école du Val Fleuri passera en rue scolaire

Le test aura lieu entre le 20 septembre et le 17 décembre 2021, annonce la Dernière Heure. Ce test se fera sur le tronçon en cul-de-sac entre l’école et l’avenue de l’Aulne.

L’avenue du Vossegat va passer une nouvelle fois en rue scolaire. Du 20 septembre au 17 décembre, du lundi au vendredi de 8h à 8h30, les véhicules ne pourront plus circuler sur le tronçon final de l’avenue qui se termine en cul-de-sac sur l’école du Val Fleuri. Une décision qui émane des autorités uccloises, en collaboration avec l’école du Val Fleuri et suite à la pression mise depuis des années par le comité de parents d’élèves.

« La mesure, sollicitée par le comité des parents, vise à garantir une sécurité maximale aux enfants, créer un cadre apaisé et convivial favorisant les contacts sociaux et améliorer la qualité de l’air aux abords de l’école », indique la commune dans une lettre, qu’ont pu se procurer nos confrères de la DH. On se souvient notamment qu’une fillette avait été renversée par une voiture sur ce segment.

Concrètement, la rue sera fermée durant 30 minutes par une barrière mobile placée au début de la rue. Les véhicules motorisés (voitures, motos, cyclomoteurs…) ne pourront pas accéder à la voirie pendant cette demi-heure. Piétons et cyclistes pourront bien évidemment encore emprunter la route.

Quant aux riverains et aux personnes garées sur place, ils pourront encore circuler mais à vitesse modérée et en laissant la priorité aux piétons et aux cyclistes.

Une zone « Kiss and Ride » sera installée au carrefour. Aux parents en voiture, la commune conseille de se garer plus loin, comme sur le parking du supermarché Carrefour (rue Gatti de Gamond).