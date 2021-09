Attention, fermeture exceptionnelle de tous les magasins Dreamland ce lundi

L’enseigne a annoncé la nouvelle à ses clients par e-mail.

C’est par mail que DreamLand a prévenu ses clients. Lundi prochain, à savoir le 13 septembre 2021, tous les magasins de la chaîne seront exceptionnellement fermés. Malheureusement, si vous avez besoin d’un achat urgent chez l’enseigne, il faudra prendre votre mal en patience puisque même les commandes Click & Collect seront indisponibles.

« Tous les magasins DreamLand fermeront exceptionnellement leurs portes durant la journée du lundi 13 septembre . Les commandes Click & Collect ne pourront pas non plus être retirées ce jour-là », indique Dreamland. La chaîne de magasins ne s’étend pas sur les raisons de cette fermeture exceptionnelle et se contente de préciser que cela permettra une amélioration des « processus internes » et « mieux servir » les clients.

Les magasins DreamLand rouvriront normalement dès le mardi 14 septembre.