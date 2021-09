Le procès du meurtrier présumé d’Eunice annulé par manque de candidats jurés

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles n’a eu d’autre choix, lundi après-midi, que de reporter à une date indéterminée le procès du meurtrier présumé d’Eunice, une jeune prostituée nigériane poignardée à mort dans sa carrée à Schaerbeek en 2018. En cause, la cour n’avait plus aucun candidat juré masculin pour compléter le jury, alors déjà constitué de huit femmes et trois hommes.

********** **** ******** ***** **** ****************** ** ****** ** ***** ******** ** ********* **** ***** *** ** ******* **** ******* *********** ** *** **** ************** *** ** **** ********* ** ** ********* ****** ******* ************* * ******** ** *********** ** ** **** *********** ** ********** ***** **** **** ****** ***** ******** **** *** ** ****** ** **** *** ****** **** ** ******* ** ********* ********* ******* ***** *********** *********** ***** ** **** **** ** *********** ** **** ***** ****** ***** ** **** **** ****** ** ***** ******* ** ** ******* **** **** ******* ******** ***** ******** ** ******** ** ****** **** ********* ** ******* ***** ****** ** ******* ** **** ** **** ****** ******** **** ** **** ****** ****** ***** ***** ****** *** ****** ********* *** **** ***** *********** **** ******** ******* ********** ******** ***** **** ********** ******* *** ********* ************** ** ****** ** ***** *** **** *** ** ******** *** ******** ** **** ************ ** ****** *** *** ************ **** ** ** **** ******* ******* ** ********** ************ *********** ** ******* **** ** ******** ** *** **** ************ *** ** ****** ** **** *** ****** **** *********** ** ****** ** *********** ** ** **** ***** ** **** *** ********* ****** *** ** **** ************ **** **** *** ** ****** ** ******* ********* ****** ************************ **** *** ******** ** ** ****** ******* ** ******** ****** ** ** ******** ********** ***** ********* *** ************************** **** ** ******* ****** *************** ***** ***** **** ****** ******* *********** *** ** ****** ******** *** ** ****** ****************** ** * ***** ******** ************ ** ***** *** ******** ** **** ******* *** ***** ********* ****** **** ******* ** ****** ** ******** ** ******* ** ************* * ********* ** ********** *************** ******** ****** ** ******* **** ** ***** ****** *** ************ ** ***** ****** ** * * ****** **** ** ***** **** **** **** ************ ** ************ ** ********* ************* *** **************** * ********** ****** ******* *** ******* ** ******** ***** *** ************ ** **** ********** **** ***************** ********* ** ****** ****** ** ******** *********** ************ ******** ** ** ****** ****** **** ********* *** ** ******** ***** ********** *** ****** ** ********* ** ** *** ***** ************* ***** *** ********* ** ** *** ***** ************ *********** **** ******* ****** ****** *** ********** ********** ****************** ******** ********** *** ********* ** ** ***** ** ****** ** ** ******** ************ *** *** ** ********** **** ** ****** ************* ****** **** ******* ********** ******** ********** *** ******* ** ************