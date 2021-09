Une légende du cinéma s’en est allée: Jean-Paul Belmondo est décédé

Alors qu’il était déjà affaibli par la maladie, Jean-Paul Belmondo avait accepté en 2018 d’apparaître dans une vidéo, pour faire la promotion de l’asbl Objectif Ô, créée par Jean-Denis Lejeune.

Cette asbl vise à fournir de l’eau potable dans les régions les plus pauvres du globe. Le papa de Julie, prêt à soulever des montagnes pour aider les populations les plus pauvres et les enfants en particulier, l’avait rencontré une première fois à Charleroi, puis les choses se sont enchaînées. « Je l’ai d’abord vu lors d’un gala de boxe à Charleroi, où combattait un petit Belge, Alex Miskirtchian. Je me trouvais avec mon fils, à la même table que Belmondo. Quelqu’un m’avait présenté à lui et lui avait dit que j’étais le papa d’une des victimes de Marc Dutroux. Jean-Paul Belmondo m’avait pris par l’épaule en me disant, simplement, que j’étais une personne courageuse. Cela m’avait touché ».

Les deux hommes se sont revus peu de temps après, par l’entremise de Paul-Loup Sulitzer. L’écrivain était le parrain d’Objectif Ô et a invité Jean-Denis à rencontrer Bébel à Paris pour y tourner une mini-vidéo de promotion. « Je me suis retrouvé dans un théâtre à Paris, Belmondo était présent dans le public avec l’acteur Charles Gérard, et après le spectacle, j’ai été près de lui. Il était un peu gêné car il avait de gros problèmes d’élocution. Mais par sympathie et pour m’encourager, il a accepté d’être filmé. En forme de reconnaissance pour mon passé… Ca m’avait fait terriblement plaisir ». La vidéo est brève mais hyper émouvante. On y voit Jean-Denis passer le bras sur les épaules de Bébel (85 ans alors) qui, dans un grand sourire ridé et avec sa voix reconnaissable entre mille, prononce cette phrase « Pour mon ami Jean-Denis, faites un don ». Un joli coup de projecteur sur Objectif Ô, pour lequel Jean-Denis Lejeune lui sera éternellement reconnaissant.

« Mais indépendamment de cela, j’ai toujours été un grand admirateur de l’acteur. J’adore son style, sa spontanéité, son dynamisme, ses cascades… Le Professionnel restera l’un de mes films préférés », termine Jean-Denis, peiné d’apprendre le décès de Bébel.