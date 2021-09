Saint-Josse: l’acte de naissance et lcasier judiciaire via Irisbox

La délivrance des extraits d’acte de naissance et des extraits de casier judiciaire via Irisbox désormais possible à Saint-Josse

Grâce au guichet électronique sécurisé, Irisbox, il est désormais possible à Saint-Josse, d’obtenir gratuitement son acte de naissance ou son certificat de bonne vie et mœurs.

Avec la collaboration du Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (CIRB), l’Administration communale de Saint-Josse offre un service en ligne supplémentaire. Les citoyens peuvent, à présent, recevoir directement sur leur Irisbox leur acte de naissance et leur certificat de bonne vie et mœurs. Cette possibilité existe déjà pour de nombreux documents, tels que la composition de ménage, le certificat de résidence, la carte de riverain…

« Nous entendons réduire le temps que le citoyen consacre à ses démarches administratives. Actuellement, la commune de Saint-Josse propose 18 formulaires sur Irisbox, nous souhaitons arriver à 30 d’ici un an », commente Philippe Boïketé (PS), échevin en charge de la Simplification administrative

Auparavant, les utilisateurs pouvaient déjà demander leur acte de naissance ou leur certificat de bonne vie et mœurs via Irisbox mais la demande devait être traitée par un agent. Le document pouvant ensuite être retiré au guichet physique ou envoyé quelques jours plus tard par la poste. Désormais, le demandeur ne doit plus attendre après les documents ou se déplacer, il lui suffit de se connecter sur le site web www.irisbox.be pour télécharger immédiatement et gratuitement l’extrait de naissance et l’extrait de casier judiciaire.

« En parallèle de l’accessibilité actuelle aux guichets population sans rendez-vous, il est désormais possible de télécharger ses documents en ligne. Plus il y aura de formulaires téléchargés, plus nos agents pourront consacrer du temps à ceux qui ont des difficultés dans leurs démarches administratives », déclare Emir Kir, bourgmestre en charge du Personnel communal.

Outre la rapidité, ce service en ligne a l’avantage d’être accessible 7j/7 et 24h/24 et permet de se connecter en toute sécurité grâce à la carte d’identité ou l’application Itsme.

« L’extrait de casier judiciaire reste un document sensible. Permettre à l’usager de l’obtenir en ligne ne peut que renforcer la confiance du citoyen dans l’administration », précise Mohammed Jabour (PS), échevin de la Population.