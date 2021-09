Watermael-Boitsfort: un sentier interdit aux chiens

Une pétition et un nombre considérable de déjections canines sur le sentier qui mène à une plaine de jeux poussent la commune à sévir. Désormais, l’accès au parc Colonial est interdit aux chiens.

À l’abri de la circulation et enclavée entre l’avenue Coloniale et l’avenue des Noisetiers se niche le parc Colonial. Un petit sentier permet d’y accéder et de profiter de cet écrin de verdure.

Mais depuis quelques jours, de nouveaux panneaux ont été installés obligeant les maîtres à trouver un autre endroit pour promener leur chien. « Depuis quelques jours nous ne pouvons plus se promener avec son chien dans le parc colonial même en laisse, tout cela parce que cela dérange une personne avenue des Noisetiers », râle une riveraine sur Facebook. « A-t-on pensé aux piétons, où doit-on se promener ? Un chien en laisse ne dérange pas. C’est honteux, que devient cette commune ? »

Installé de part et d’autre du sentier, le pictogramme de chien dans un rond agite la toile. Tout d’abord parce que l’image du chien n’est pas identique. Un petit détail qui avait échappé à l’échevine des Espaces verts et de la Propreté publique Cathy Clerbaux (Ecolo). Les panneaux ont été installés très rapidement et le service a pris ceux disponibles à la cave, a-t-elle avancé comme explication à nos collègues de La Dernière Heure.

Pas le même pictogramme. - Facebook - Kolet Lore

Ensuite, beaucoup s’interrogent sur la signification du panneau. Les chiens sont-ils interdits ou faut-il tenir son chien en laisse ? « Tous les chiens sont interdits », confirme l’échevine des Espaces verts et de la Propreté publique.

Cette décision a été prise par la commune le 30 août car la situation devenait inacceptable, a-t-elle expliqué à la DH. Les déjections canines sont nombreuses sur le sentier au point qu’une pétition a été lancée. C’est ce qui a incité Cathy Clerbaux à prendre des mesures plus sévères.

« On a essayé pendant des mois une méthode soft. On a mis un panneau pour rappeler qu’il faut tenir son chien en laisse et que les déjections canines sont interdites. Deux agents de prévention surveillaient les lieux mais attraper un chien sur le fait en train de faire ses besoins est impossible », précise l’Ecolo.

Déjections canines interdites. - GSV

En tout cas, cette nouvelle règle agite beaucoup le quartier. « J’ai l’impression qu’il y a plus de contents que de mécontents. Ce sentier, c’est comme si c’était l’arrière de leur jardin », ajoute Cathy Clerbeaux qui précise qu’il existe un espace où les chiens peuvent se promener en liberté, au parc de la Héronnière. « On est en train aussi de rénover les canisites. »