Coupe: quand Jarno libère le RWDM d’un coup de tête

Face à des vaillants et hargneux Visétois, qui n’ont pas hésité à mâchonner de l’herbe et à mettre le pied dans les duels, le RWDM se sera donc difficilement ouvert la voie vers les seizièmes de finale, ne trouvant pas tout de suite la réponse idoine aux courses verticales et rapides amorcées principalement en contre par leurs hôtes et manquant surtout d’application et/ou de réussite dans le dernier geste.

**** ***** * **** * ** ********** *** ******* **** ************ ******* *********** ** ******** ******** ** ******** ******* ***** **** *********** ********* ****** **** ** ******** ****** **** *********** ******* **** ******** *********** ********* ****** ******** ** ******** *** *** ******* **** ******** ****** ******** ***** **** ** ******** ********** ***** **** ******** ********* **** ******* ****** ************* ******* ** ******** ********** ******** ****** ************** ** ********** **** ** ************ ** **** ** ***** **** ******** ******* ** ************ ************ ** ***** ***** ****** *** ********* *** ***** ********** *** ********* ******* ** ****** ** *************** ** ******* *** **** ***** ******* *** ***** ********** *** ******* ** ** ***** ** ***** ******* ** ** *** ***** ** *** ******* ** ****** *** ** ****** ****** *** ******* ******** *** ******* ******** ********** **** ****** ** ********** ******** ** ***** **** **** ** ****** **** ** ***** *********** **** *** ************ ******** ******** ***** **** ** ***** ***** **** ********* ****** ***** ****** *********** ********** ** **** *** ***************** ******* ********** ** ***** ****** ******* ********* *** ** ******* *** **************** ******** ******* ******** ************ *** *** ***** ******** ************** *** ** **** ** ****** **** ** *** ******** ************** ** *** **** **** *** ***** ** ***************** ** ** ***** ********* ******** *** ** **** ** *** ** ******** ****** ******** *** ****** **** ** ****** ** ******** ** ******* ********* ******** ** **** ** ********** **** ** **** ****** *** ********** *** ** ******* *** ** ************ *** *** ** ******** **** ** ************* ****** ***** ****** ********* *** ** ******* ** ******* *** ** ***** ** ***** *************** ** ****** ********** * **** ****** ***** ************ **** ************ ** ************ *** ** ******* ** ** ******************* *** ****** ** ***** ***** ** ****** ** ******* ** ****** ** *** ******* *********** ************ ** ******* ****** *** ** ******** **** ***** ********** ********* ********* **** ***** ** ***** ** *** ***** ********* ** ****** **** ***** ** ********* **** ******** ************** ** ** *** ***** ******* *** ******* ***** **** ***** ********* ********** **** ** **************** **************** ******* ****** ** ***** ** ***** *************** ** ******* ************ ****** ******** ** *** *** ********* ** ** ***** ******* ** ** *********** ** *** ** ** ** ********************** **** ** ********* **** ************* *********** **** ***** ** ********** ** ** ******* ** *** *** ** ******** ***** **** ** *** ** ******* *** ******** ***** ******* ************ *** ** ********* ******** *** ******* *** ********************** *** **** ** ********** ***** **** ** ***** **** ***** ****** ** **** ***** ****** ** **** * **** ** ***** ***** *** ** ********* ********* ******* **** ******** **** ********* ***** ******