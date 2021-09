À Bruxelles, des spectacles de rue animeront le quartier St-Jacques en septembre

Le quartier Saint-Jacques, situé au coeur de la capitale, sera gratuitement animé les samedis 4, 11 et 18 septembre, de 12h à 20h, par des artistes de rue et des activités artistiques dans les commerces, avec le soutien de la Ville de Bruxelles, a annoncé mercredi le cabinet de l’échevin des Affaires économiques, Fabian Maingain (DéFI).

Jongleurs, magiciens, musiciens, maquilleurs et comédiens mettront en scène des spectacles de rue, tandis que des crieurs et des concerts feront monter d’un ton l’ambiance festive insufflée dans le quartier. Les commerçants accueilleront des artistes dans leurs boutiques.

«À travers cette initiative soutenue dans le cadre du plan de relance et de soutien au secteur économique suite à la crise du coronavirus, la Ville souhaite faire redécouvrir les quartiers commerçants du centre-ville et la qualité de ses commerces», a expliqué Fabian Maingain.

Le quartier Saint-Jacques se déploie autour de l’église Notre-Dame de Bon Secours et de la rue du Marché au charbon. Il inclut notamment le Manneken-Pis et le musée du chocolat. Ses rues commerçantes sont remplies de bars et restaurants. C’est aussi le quartier de la communauté LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queers, intersexués et autres).