Women Bike The City: un parcours cyclo-féministe à Bruxelles

Visit.brussels, zij-kant, la Ville de Bruxelles et equal.brussels publient ensemble une nouvelle brochure : « Women Bike The City ». Un parcours de 5 km à travers la capitale, permettant aux cyclistes de découvrir 13 endroits à Bruxelles où des femmes remarquables sont au centre de l’attention.

Depuis quelques années, plusieurs associations féministes militent pour avoir une dénomination féminine de l’espace public plus importante à Bruxelles. Le mouvement progressiste des femmes « zij-kant » demande de porter une attention particulière à une politique de mobilité et à un aménagement urbain tenant compte de la dimension de genre et adaptés aux « Bruxelloises » à vélo.

Suite à une promenade à vélo effectuée en 2020 qui avait rencontré un grand succès, une brochure a été élaborée afin que les Bruxelloises, les Bruxellois et les visiteurs puissent découvrir l’itinéraire par eux-mêmes. Le dépliant bilingue est à retrouver dans les bureaux de visit.brussels. Le parcours peut-être visualisé sur https ://parcoursstreetart.brussels/.

Féminiser l’espace public

« En donnant le nom d’une femme à une rue, une place ou un pont, nous rattrapons et corrigeons le déséquilibre historique entre les noms masculins et féminins dans l’espace public. C’est une façon de donner aux femmes remarquables l’attention et l’honneur qu’elles méritent afin qu’elles ne soient jamais oubliées », commente Ans Persoons (one.brussels), échevine en charge de l’Urbanisme et de l’Espace public.

Un parcours en 13 étapes. - D.R.

« Avec le parcours Street Art, nous veillons donc à promouvoir les artistes féminines ; grâce à ce nouveau parcours cyclable, il est maintenant possible de relier les fresques réalisées par des femmes ou représentant des femmes ! Les 13 étapes sont l’occasion parfaite de faire une halte autour de noms et d’œuvres de femmes, le temps de réfléchir à la place de celles-ci dans la ville et du chemin qu’il reste encore à parcourir pour atteindre une juste représentation. Ceci dit, à vélo, on va plus vite ! », ajoute Delphine Houba (PS), échevine la Culture.

« Women Bike The City »

Le dernier point d’ancrage de l’itinéraire est situé à quelques pas de la place Bockstael. Sur la façade de la crèche « Léopold Ier » à l’avenue Richard Neybergh, les passants peuvent admirer l’œuvre « Women Bike The City », un dessin coloré de l’artiste Anthea Missy. Si le dessin représente une jeune fille, il ne reflète toutefois pas la réalité bruxelloise : seuls 30 % des cyclistes de la capitale sont des femmes.

Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d’Etat bruxelloise chargée de l’Egalité des Chances se dit fière de soutenir un projet « qui allie à la fois la valorisation du matrimoine et la place des femmes dans l’espace public ».

Le parcours met en valeur des fresques. - D.R.

La Ville de Bruxelles compte désormais 20 fresques d’artistes femmes qui ont été réalisées et 1 d’un collectif féminin. Aussi, seuls 15 % des rues ou places portent le nom d’une femme. La Ville de Bruxelles souhaite corriger cela. Depuis cette législature, 9 rues, places et ponts ont été baptisés du nom d’une femme au parcours remarquable. Les différents partenaires de ce projet espèrent que ce parcours donnera aux filles et aux femmes plus de confiance afin que chacun puisse traverser Bruxelles en toute sérénité.

« Comme le disaient les suffragettes : la bicyclette a fait plus pour l’émancipation des femmes que n’importe quelle chose au monde », conclut Julie van Garsse, porte-parole chez zij-kant. « Il est grand temps que les femmes et les filles puissent conquérir la ville à vélo, en toute sécurité et tranquillité. »