Jean Dujardin en tournage rue Prado ce lundi?

Lundi prochain, la rue Prado va prendre des airs d’Hollywood. Entendez : on va y tourner un film pour le cinéma. Cette rue piétonne et commerçante du cœur historique de Molenbeek est la plus vivante de la commune. Les marchandises des magasins débordent sur la rue, les livreurs s’y croisent et s‘entrecroisent avec leurs gros colis, les ménagères en djellaba y croisent les ados en jeans et top, les néons brillent de leurs mille feux,…

*** ************* ** ******** *** ******* *** * ** ** ******** *** ************ * ***** ******* *** ** ******* ** ******** * ********* *** ** ***** * ********* *** **** *** **** ********** *** ****** ***** ********** ********* ** ***** *** ********* *** ** ********** ** ****** ******************** ** ** **** * ******** ** **** ******* ********** *************** ** ** ******* ** ** **** ******* *** ************* ** ** **** ******* ** *** ********* *** **** *** ***** ** ******* *********** ** ** *** ** ****** ** ** ** **** *** *********** *** ** **** ** ** ******* *** ** ***** **** ************** ** *** ** **** ** **** ********* ** **** ********** *** ** **** ******* ********** ** ***** **** ******* *** ** ************ ** ** **** ******** *** ******* ******** ** *** ****** ** **** *********** ** ***** ** *** ** ** ************ ****** ***** ******** ***** ** ******* ** ******** ** ** ******* *************** ****** **** ********* ************* ** ************ ** ** ******* ** ********* ******** ** ******* **** ********* ** ******* *********** ************ ************ ********** * ****** *********** ******** ********** ********* ******* **** ******** ******* ***** ****** ******** **** ********** ********* **** ** *********** ** **** **** *** ******** ** ***** ** ******************* ******* *** * ***** ** ****** *** *** ***** *** ********* ** ** *********** ** ****** ** **** ******** ** ******** **** ** *** ***** ********