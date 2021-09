Vaccination: «Alain Maron doit assumer la responsabilité de ses décisions»

Ce vendredi, le ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo) est revenu longuement dans nos pages sur la vaccination en Région bruxelloise. Certains propos ont fait réagir Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek et actuel président de la Conférence des bourgmestres.

Alors que la Région de Bruxelles-Capitale affiche un taux de vaccination de sa population à la traîne vis-à-vis des autres régions du pays, le ministre de la Santé Alain Maron nous a accordé un long entretien pour faire le point sur la situation. Cette interview n’a pas manqué de faire réagir Vincent De Wolf (MR), actuel président de la Conférence des bourgmestres.

« À l’absence d’autocritique du ministre, s’ajoute une nouvelle fois la minimisation du rôle central des communes dans la réussite de la campagne de vaccination », regrette le bourgmestre d’Etterbeek, commune qui s’était vu refuser, en mars dernier, l’ouverture d’un centre de vaccination de proximité sur son territoire.

Vincent De Wolf rappelle que, dès l’entame de la campagne de vaccination et jusqu’il y a peu, l’ensemble des communes n’étaient ni associées, ni concertées dans le cadre de la stratégie de la Cocom.

Rejoignant la réaction de son collègue d’Evere sur Twitter quant aux propos du Ministre selon lesquels « les communes ne seraient pas le bon niveau de pouvoir » pour mener une campagne de vaccination, Vincent De Wolf rappelle que le niveau local est le plus proche des citoyens et qu’il dispose de la meilleure connaissance des réalités sociales sur son territoire.

Le président de la Conférence des bourgmestres rappelle que les communes ont dû, plusieurs mois batailler, pour disposer de protocoles d’accord permettant un meilleur contrôle des quarantaines et une sensibilisation, par les communes, à la vaccination. « Aujourd’hui, la Cocom se repose essentiellement sur les communes et leur personnel pour toucher la population non-vaccinée et organiser une vaccination à l’échelle des quartiers. »

Pour Vincent De Wolf, « Alain Maron doit assumer la responsabilité de ses décisions antérieures et reconnaître que, sans l’action centrale des communes et l’implication de l’ensemble des bourgmestres, la Cocom aurait peiné plus encore à mettre en place la vaccination. »