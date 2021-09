Forest: des kits « rentrée » distribués aux élèves des écoles communales francophones

Les frais engendrés par la rentrée scolaire grugent considérablement le budget de nombreuses familles. Pour que chacune et chacun puissent démarrer l’année dans les meilleures conditions, la commune de Forest a distribué aux élèves qui fréquentent les écoles communales francophones forestoises des kits « rentrée ». Ces kits comprennent la majeure partie du matériel scolaire dont ils auront besoin pour leurs apprentissages.

Quatre « kits » différents ont été distribués : un destiné aux élèves de l’enseignement spécialisé, un autre pensé pour les petits des écoles maternelles, un troisième conçu pour les élèves de l’enseignement primaire inférieur et un dernier qui répond aux besoins des enfants de l’enseignement primaire supérieur.

Environ 2.400 élèves ont reçu leur matériel en classe. Tous les kits ont été agrémentés de gilets fluos, d’une boîte de mouchoirs et d’un rouleau de papier absorbant.

Maud de Ridder, échevine de l’instruction publique à Forest (Ecolo) : « C’est un pas vers une école plus inclusive, plus égalitaire. Je remercie très chaleureusement les équipes de l’instruction publique grâce auxquelles les parents des enfants qui fréquentent nos écoles communales forestoises ont pu revoir à la baisse le budget habituellement consacré à l’achat de fournitures scolaires. Les kits qui ont été distribués feront l’objet d’une évaluation par l’ensemble des directions et pourront être adaptés à la rentrée 2022, si besoin. Cette opération, à laquelle j’attache une grande importance, est vouée à devenir pérenne. »

En parallèle, cette année encore, le CPAS de Forest va octroyer une allocation forfaitaire de rentrée scolaire pour les personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration. Le CPAS a prévu un montant de 150 euros par enfant entre 5 et 18 ans et 100 euros par enfant entre 3 et 4 ans sur base de la preuve d’inscription scolaire. Nicolas Lonfils, président du CPAS de Forest (Ecolo), se réjouit de la reconduction d’une telle aide : « Il était important pour nous de reconduire une telle aide afin d’aider les ménages les plus fragiles à faire face aux dépenses additionnelles. Cette allocation sera versée à l’ensemble des parents bénéficiaires afin d’apporter un soutien significatif en ce début d’année scolaire».