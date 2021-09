Le festival Uckel’Air de retour le 4 septembre avec une formule 100% hip-hop

Le Parc de Wolvendael accueille, le samedi 4 septembre, une nouvelle édition de l’Uckel’Air. Cet événement "tendance" à la fois urbain et en pleine nature revient avec une formule inédite : un festival 100 % hip-hop pour les 16-26 ans qui mêle animations diverses et expériences musicales originales. Au programme : street art, atelier de slam, DJs, performances artistiques, concerts live, petite restauration…

Le festival Uckel’Air sonne la fin de l’été. Il a pour ambition de proposer aux jeunes de retrouver le goût de l’amusement dans un cadre idyllique et dans une atmosphère qui leur correspond. De midi à minuit, ils pourront participer à des ateliers créatifs d’écriture, de composition musicale et de pose de bijoux dentaires, s’initier au street art, découvrir de jeunes artisans et assister à des concerts live d’artistes hip-hop de la scène montante bruxelloise tels qu’Ana Diaz, Morgan ou Tawsen… Bref, une journée entière pour leur permettre de s’immerger dans les cultures urbaines.

« Avec la crise sanitaire, les jeunes n’ont plus eu l’occasion de se retrouver régulièrement pour partager, échanger, se divertir et se défouler. Il était donc important pour nous, maintenant que la situation le permet, de leur proposer un concept qui réponde au mieux à leurs besoins et envies. Et quoi de mieux que des activités inspirantes et inattendues couplées à une line up de rêve avec la jeune garde du hip-hop pour les combler ? », commente Valentine Delwart (MR), échevine de la Jeunesse d’Uccle.

"Uccle est une commune jeune qui bouge. Nous nous réjouissons de la tenue de cette nouvelle édition. L’objectif du "SUJ" est d’organiser tout au long de l’année des activités pour les jeunes et leurs familles dans un cadre convivial. Il y a une réelle demande des adolescents d’avoir des activités culturelles et musicales pour leur tranche d’âge", ajoutent Aurélie Czekalski (MR), présidente du Service Ucclois de la Jeunesse (SUJ) et Yannick Franchimont (Ecolo), administrateur-délégué.

L’Uckel’Air se déroule le samedi 4 septembre 2021 de midi à minuit au Parc de Wolvendael (niveau guinguette Woodpecker). Entrée gratuite. Maximum 5.000 personnes présentes en même temps dans le parc. Événement organisé en collaboration avec l’ASBL "Service Ucclois de la Jeunesse" et la guinguette Woodpecker. Les règles de précaution liées à la crise sanitaire seront d’application. Port du masque obligatoire sur le site. Pas de pass sanitaire demandé.