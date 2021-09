Voici les événements où le Covid Safe Ticket est obligatoire en Région bruxelloise

Le Comité de concertation (Codeco) du 20 août 2021 a décidé de la suppression de plusieurs mesures de lutte contre les contaminations du coronavirus. Le Codeco a confirmé le maintien d’un certain nombre d’autres mesures, dont le port de masque à l’intérieur et à des endroits où il n’est pas possible de garder 1,5 m de distance, le cadre pour l’organisation d’événements de 2.00 à 3.000 personnes en intérieur et de 400 à 5000 en extérieur. L’arrêté ministériel fédéral (AM fédéral) concrétisant ces décisions a été publié jeudi dernier.

