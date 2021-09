La fibre optique va être déployée sur la commune d’Anderlecht

Dès cet été, des techniciens de la société Proximus sillonneront les rues de la commune d’Anderlecht afin de préparer l’arrivée de la fibre optique. Ce réseau internet ouvert à tous les opérateurs télécoms permettra à la Commune de proposer une offre plus aboutie et plus performante pour tous ses habitants.

La commune a accepté le déploiement sur l’ensemble du territoire anderlechtois d’un réseau internet de type « fibre optique ». Anderlecht pourra ainsi proposer à ses citoyens un réseau plus stable, plus sécurisé et surtout, plus rapide.

Le réseau fibre de Proximus est également un réseau ouvert, ce qui signifie que Proximus souhaite coopérer activement avec d'autres opérateurs qui désirent proposer leurs services via ce réseau. Pour cela, les techniciens Proximus travailleront dans les différentes rues de la commune lors d’une première phase d’action. Ensuite, ils se rendront dans les immeubles anderlechtois en présence des syndics afin de trouver la meilleure solution d’arrivée de la fibre pour chaque habitation. Chaque technicien sera muni d’un badge d’identification qu’il pourra présenter aux citoyens si ceux-ci le leur réclament.

Pour toute question relative aux travaux, les citoyens peuvent contacter le numéro 0800.20.046 (de 9h à 18h) ou envoyer un e-mail à l’adresse : fibreoptique.anderlecht@proximus.com.

Ce déploiement se fait à l’initiative du bourgmestre, Fabrice Cumps (PS), avec le soutien de l’ensemble du collège et en collaboration avec les services techniques de Proximus.