Depuis le 1er septembre 2021, la commune d’Ixelles met à disposition 6 logements de transit et 2 logements d’urgence à des personnes précarisées. Ce projet répond à des besoins cruciaux identifiés sur le territoire communal et assure le relogement de personnes et familles sans-abri. Il permet d’accueillir jusqu’à 31 personnes et familles.

Ce projet qui s’inscrit dans la lutte contre le sans-abrisme a pu se concrétiser grâce au soutien du ministre bruxellois en charge de l’action sociale, Alain Maron (Ecolo) et à la Cocom qui finance l’ameublement des logements et l’accompagnement psychosocial des personnes et familles. Cinq logements sur huit sont mis prioritairement à disposition du public sans-abri, notamment les personnes provisoirement accueillies dans des hôtels pendant le confinement sous la coordination de Bruss’Help. Les trois autres logements sont occupés par des ménages identifiés par le CPAS d’Ixelles.

La commune d’Ixelles est propriétaire du bâtiment, acquis via les charges d’urbanisme du Parlement européen et remis à neuf, dans lequel elle a décidé de développer des logements de transit et d’urgence. « Jusqu’ici, la commune d’Ixelles ne disposait pas de ce type de logements. Nous allons enfin pouvoir répondre à une réelle demande et ainsi aider les ixellois(es) avec des propositions de logements à court terme qui répondent à des situations sociales spécifiques comme la sortie de rue, les violences intrafamiliales, les victimes de marchands de sommeil ou bien d’incendie », indique Anaïs Camus (Ecolo), l’échevine du Logement et des Propriétés communales d’Ixelles.

« Par le biais de ce projet, notre objectif est de permettre à des personnes et familles sans abri de se stabiliser, de régulariser leur situation administrative et de construire un projet de logement durable. Ceci s’inscrit dans le cadre d’une politique volontariste de lutte contre le sans abrisme qui se traduit depuis le début de la législature par une augmentation substantielle du budget consacré par le gouvernement bruxellois à cette politique. Pour atteindre l’objectif de reloger un maximum de personnes et familles sans abri, la collaboration avec les communes et avec les partenaires du secteur du logement (AIS et SISP notamment) est absolument nécessaire », déclare Alain Maron.

Ce sont l’ASBL Fami-Home, le Centre Ariane et le CPAS d’Ixelles qui assurent un rôle de soutien et d’accompagnement pour les occupants : aide sociale, soutien juridico-administratif… « L’accès à ces logements permet le développement d’un accompagnement individualisé qui constituera un facteur-clé dans le parcours de réinsertion professionnelle, sociale et de relogement durable des personnes qui transiteront par ce dispositif », précise Hassan Chegdani (PS), président du CPAS d’Ixelles.

Enfin, l’agence immobilière sociale Habitat & Rénovation assure la gestion locative des logements et installe ses bureaux au rez-de-chaussée pour assurer des services de première ligne.