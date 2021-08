Une antenne de vaccination s’ouvre à Evere

Evere installe une antenne de vaccination au complexe sportif pour rapprocher la vaccination des citoyens.

Face à la situation épidémiologique et vaccinale en Région bruxelloise, le bourgmestre f.f. Ridouane Chahid (PS) a décidé d’installer pendant deux week-ends une antenne de vaccination et ce en collaboration avec la Cocom.

Pour ce faire, une antenne de vaccination s’installera au Complexe sportif d’Evere (300 avenue des Anciens Combattants), les 4 et 5 septembre ainsi que les 11 et 12 septembre, et sera accessible, sans rendez-vous, de 10h à 18h.

« En cette période de fin des vacances et de rentrée scolaire, particulièrement propice à la circulation du virus, nous souhaitons faciliter l’accès à la vaccination en donnant la possibilité de se faire vacciner près de chez soi, sans prise de rendez-vous », explique Ridouane Chahid. « Je suis convaincu que notre initiative locale, en collaboration avec la Cocom, aura un impact positif sur la couverture vaccinale de notre commune. »

La commune d’Evere s’engage dans une vaste campagne de sensibilisation à la vaccination. Un courrier aux habitants, des stands d’information aux marchés ainsi qu’à la maison communale, et l’utilisation de multiples canaux de communication seront mis en place dès cette semaine.

« Nous souhaitons ainsi convaincre nos citoyen(ne)s, jeunes et moins jeunes, que nous pouvons gagner ensemble ce combat contre le Covid-19. Nous inviterons également les travailleuses et travailleurs de notre administration et du CPAS qui le souhaitent à venir se faire vacciner », précise Ridouane Chahid.