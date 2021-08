Saint-Josse renforce l’encadrement scolaire des élèves

Les enfants seront plus encadrés. - TVA

Saint-Josse a décidé de mettre fin aux horaires dispersés de ses accueillants scolaires.

Jusqu’à présent, le service des accueillants était en horaire coupé : des garderies du matin, du midi et du soir. À partir du 1er septembre, les accueillants vont assurer un encadrement sans interruption durant toute la journée. Le passage à un service continu présente de nombreux avantages.

En termes de bien-être des travailleurs. Ils ne devront plus faire des allers-retours entre leur lieu de travail et leur domicile. Ce seront des travailleurs beaucoup plus investis dans leur mission.

En termes d’accompagnement des enfants, les accueillants assureront l’accompagnement des élèves durant les sorties scolaires, les visites médicales, la piscine, etc. Ils viendront aussi en soutien aux enseignants qui en feront la demande.

« Nous attachons une attention particulière au bien-être de nos travailleurs. Les horaires coupés ne permettaient pas à nos accueillants d’avoir une vie familiale de qualité et cela pouvait parfois se ressentir dans leur travail », déclare Emir Kir, bourgmestre en charge du Personnel communal.

Ces nouvelles missions impliquent évidemment le développement de nouvelles compétences. À cette fin, le service Enseignement mettra en place un plan de formation continue axé sur le temps scolaire.

« Nous veillons, dans l’intérêt de l’élève, à diversifier les missions de nos accueillants et à améliorer de façon continue leurs compétences », ajoute Philippe Boïketé (PS), échevin en charge de l’Instruction publique francophone.