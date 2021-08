Bruxelles: le Cirque Royal rouvre ses portes ce 3 septembre

Suite à l’entrée en vigueur du Covid Safe Ticket en août, le Comité de concertation autorise dès le 1er septembre son utilisation pour des événements indoor.

Le Cirque Royal de Bruxelles rouvrira donc ses portes au public le vendredi 3 septembre avec un concert du groupe Dionysos.

Après avoir organisé de grands événements en extérieur tel qu’Arena5 ou Back On Stage, la Ville de Bruxelles poursuit, grâce au Covid Safe Ticket, son travail de réouverture du secteur culturel. Le

Cirque Royal est ainsi une des premières grandes salles de Bruxelles, voire de Belgique, à rouvrir quasi normalement ses portes pour une rentrée dont la programmation est déjà bien chargée jusqu’en décembre 2022.

« Pouvoir réorganiser des événements de ce genre dans notre ville en toute sécurité, c’est tout ce dont on avait besoin. Il s’agit là d’une vraie bouffée d’air frais pour les Bruxellois ainsi que pour les artistes et le personnel du Cirque Royal », se réjouit Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Le public ainsi que tout le personnel travaillant dans la salle devra donc se munir du précieux Covid Safe Ticket (QR code sur l’application CovidSafe.be ou version papier sur www.masante.belgique.be) qui pour rappel, peut être obtenu :

– En cas de double vaccination de plus de 2 semaines

– En cas de guérison du Coronavirus (plus de 10 jours et moins de 6 mois)

– Avec un test PCR négatif de moins de 48 heures

– Avec un test antigénique négatif datant de moins 24 heures

Afin d’assurer une sécurité sanitaire pour toutes les personnes présentes dans la salle, d’autres mesures de précautions seront prises comme la mise en place de bornes de gel hydroalcoolique et la fermeture des vestiaires ainsi que du bar.

« Je me réjouis grandement de cette réouverture ! D’abord, de manière pragmatique, en tant que gestionnaire de ce lieu emblématique resté vide malgré lui pendant plusieurs mois et dont le quartier a beaucoup souffert économiquement, mais aussi et « surtout » parce que cette décision marque encore un peu plus la reprise d’activité du secteur culturel et des professionnels de la scène, qu’ils soient techniciens ou artistes », s’exclame Lydia Mutyebele (PS), échevine de la Régie Foncière.

« Voir un lieu iconique du milieu de la musique rouvrir ses portes est une véritable bonne nouvelle. Les programmations des salles de spectacles commencent enfin à être relancées et je ne doute pas que le public sera au rendez-vous pour célébrer comme il se doit, et en toute sécurité, le retour d’événements indoor », ajoute Delphine Houba (PS), échevine de la Culture.

Les portes seront ouvertes à partir de 19h le vendredi 3 septembre 2021, le concert commencera à 20h.