Le centre de vaccination d’Anderlecht ferme ses portes, mais la campagne se poursuit

Ce vendredi 27 août, le centre de vaccination d’Anderlecht, situé dans le stade du R.S.C.A., ferme ses portes. Les efforts menés par la Commune d’Anderlecht ne s’arrêtent pourtant pas là. Désormais la stratégie de sensibilisation et de vaccination se fera de manière décentralisée mais également au plus proche de la population.

Après 129 jours d’ouverture, soit près de 1050 heures de travail, qui auront mobilisé plus de 150 professionnels de la santé et d’agents administratifs de la commune, c’est la fin de l’aventure au Lotto Park. Ce sont quelque 75.500 doses de vaccins qui ont été administrées dans ce centre ! Les autorités communales se félicitent d’avoir atteint ces chiffres de vaccination.

Le stade du R.S.C.A n’a pas été la seule infrastructure mobilisée. Pour répondre aux enjeux de la fracture numérique et l’isolement de certaines personnes, un pop-up vaccination a été installé aux Abattoirs du 4 juin au 19 juillet. Avec le soutien de la commune, les équipes de ce pop-up ont vacciné 2.052 personnes, de près de 100 nationalités différentes, parmi lesquelles 755 Anderlechtois.

Depuis plusieurs semaines, des équipes mobiles et un bus sillonnent également les rues d’Anderlecht. C’est ainsi que 317 personnes ont reçu une première dose de vaccin grâce aux opérations Mobi-vaxx et au Vaccibus organisées par la Cocom.

La campagne n’est pas terminée.

La commune d’Anderlecht reste mobilisée pour soutenir des actions de vaccination et de sensibilisation, décentralisées et de proximité, par exemple sur le parking de grandes enseignes, sur des places, ou dans des espaces publiques ou prochainement dans des écoles. Le bourgmestre, Fabrice Cumps (PS), ajoute : « Il reste encore beaucoup à faire pour vacciner tous les Anderlechtois et nous y travaillons. J’insiste pour que chacun se fasse vacciner, même si vous vous sentez moins concerné en raison de votre âge ou de votre état de santé. Un tout grand merci à tous ! Le succès de cette campagne est le succès de tous les Anderlechtois. »