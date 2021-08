Kompany après la défaite d’Anderlecht à Genk: «Pas le résultat qu’on méritait»

Le coach des Mauves est satisfait de la prestation de ses joueurs, même si le résultat n’y est pas, et a confiance en l’avenir de son équipe dans le championnat.

Malgré un bon match, Anderlecht repart bredouille de son déplacement à Genk ce dimanche après sa défaite 1-0. Une déconvenue qui vient quelques joueurs après l’élimination en Conference League, mais Vincent Kompany refuse de « mélanger » ces deux matches.

« Il faut regarder le match d’aujourd’hui, en championnat, à l’extérieur, face à l’équipe qui est, selon moi, la meilleure actuellement en Belgique », a déclaré le coach des Mauves au micro d’Eleven Sports à l’issue du match. « On a vu un Anderlecht qui s’est créé énormément d’occasions. À l’avenir, on en ratera plus des comme ça. Je pense qu’on avance étape par étape et après ce match, j’ai moins de doute pour la suite de la compétition. C’est un championnat imprévisible, mais j’ai l’impression qu’on sera prêt quand il le faudra. »

Concernant le match en lui-même, Kompany estime qu’il n’a « pas eu le résultat qu’on méritait ». « On a eu énormément d’occasion, on était dangereux sur chaque possession de balle. On a essayé de plusieurs manières : ballons en profondeur, combinaisons… il y a eu de tout. Mais à la fin, ce sont les buts qui comptent et Genk a pu conclure sur l’une de ses dernières tentatives. »

Côté joueur, Cristian Kouamé a fait ses débuts sous le maillot mauve en montant au jeu pour la deuxième période. « On a eu des occasions mais on n’a pas su en profiter », a analysé l’attaquant ivoirine. « Il faut continuer à travailler pour que les résultats arrivent. Il nous manquait le dernier geste, à l’image de ce ballon que j’ai voulu donner à Amuzu. Si je l’avais bien donnée, elle aurait fini dans le but. Je me suis senti concerné dès le début et j’ai tout de suite voulu aider l’équipe. Dommage qu’on ne ramène pas les points à la maison. »