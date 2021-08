Coronavirus: ces facteurs qui inquiètent Geert Molenberghs (vidéo)

D’après l’expert, la situation épidémiologique à Bruxelles est inquiétante. Plusieurs facteurs, dont les retours de voyage, ne facilitent pas les choses !

Ce dimanche 29 août, le biostatisticien Geert Molenberghs était invité sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche ». Il a exprimé son inquiétude quant à la situation épidémiologique à Bruxelles.

L’expert flamand a d’abord mentionné le nombre de patients qui se trouvent en soins intensifs à Bruxelles. Dans plusieurs hôpitaux de la capitale, les unités de soins intensifs sont saturées. Déjà un facteur inquiétant, selon Geert Molenberghs.

L’expert a ensuite évoqué l’analyse des eaux usées, qui a révélé qu’une forte croissance de concentration en virus y était présente, particulièrement dans le nord de Bruxelles.

Le retour des vacances n’est pas non plus bon signe, d’après le biostatisticien : « On sait qu’à Bruxelles, il y a beaucoup de gens qui arrivent de l’étranger, que ce soient des Belges de retour de vacances ou des visiteurs. Il y en a deux fois plus qu’en Wallonie ou en Flandre », explique l’expert. Pour lui, tous ces facteurs doivent interpeller : « C’est le cocktail qui peut faire démarrer une nouvelle vague », estime Geert Molenberghs.