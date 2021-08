Schaerbeek: opération séduction pour les pompiers

Les hommes du feu ont toujours fasciné. Mais comme pour beaucoup de métiers, leur travail est méconnu. Ce samedi, une rencontre entre les citoyens et les pompiers était organisée à Schaerbeek.

La place Terdeldt de Schaerbeek s’est transformée en caserne de pompiers en plein air, samedi 28 août. Les pompiers de Bruxelles ont proposé une rencontre inédite entre les citoyens et les combattant du feu. Les gens sont venus nombreux. - Siamu

Des équipes spéciales ont présenté de nombreuses démonstrations : intervention sur bâtiment élevé, extraction de victime lors d’un attentat, neutralisation de substance dangereuse, brigade canine, réanimation, désincarcération… Et pour les plus petits : château gonflable, atelier maquillage et jeux ludiques. Des démontrations. - Siamu

« Le grand public était au rendez-vous lors de notre après-midi de rencontre ce jour à Schaerbeek, place Terdelt », s’est réjoui Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois.