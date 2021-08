Tom De Sutter prévient Anderlecht: «Pas d’Europe? Davantage de pression!»

La pression est déjà très forte sur Anderlecht en ce début de saison. Fraîchement éliminé de la Conference League, il ne lui reste plus que le championnat et la Coupe pour s’illustrer. Après leur pâle copie remise contre Vitesse, les Mauves se devront de relever la tête. Mais la tâche ne s’annonce pas aisée car ils se déplacent du côté de Genk.

Les retrouvailles avec l’Europe, que les Anderlechtois attendaient depuis deux saisons, auront donc tourné court. Celles-ci auront duré exactement 360 minutes, le temps de quatre petits matches de qualification face à Laçi et Vitesse Arnhem. Avec, au bout du compte, une élimination sans gloire ce jeudi aux Pays-Bas. Cette saison, comme les deux précédentes, le RSCA officiera donc sur deux tableaux, et non pas trois comme les supporters bruxellois en ont tellement eu l’habitude durant ces dernières décennies.

Une situation que ne connaissait d’ailleurs que trop bien Tom De Sutter, l’ancien attaquant qui a porté le maillot d’Anderlecht entre 2009 et 2013, disputant près d’une trentaine de rencontres européennes. « À notre époque, c’était un désavantage si tu ne jouais pas la coupe d’Europe. Car le noyau était grand et cela permettait de donner du temps de jeu à tout le monde », explique-t-il. « Aujourd’hui, ce que je peux surtout constater, c’est que cette élimination va indéniablement rajouter de la pression aux Mauves en championnat. Car quand tu évolues sur plusieurs tableaux, tu peux diviser cette pression sur les différentes compétitions. Ce qui ne sera donc pas possible cette saison. »

Ce dimanche, les Anderlechtois devront dès lors directement se remettre dans le bain de la Jupiler League. Et ce, avec un déplacement du côté de la… Cegeka Arena, le nouveau nom du stade de Genk. À cette occasion, les choix de Vincent Kompany seront scrutés de près. Car ce dernier fut fort critiqué suite à la défaite contre Vitesse. D’aucun lui reprochant son manque de réactivité, lui qui a tardé à effectuer ses changements. En effet, il ne s’est décidé à utiliser ses cartouches sur le banc qu’à partir de la 70e minute alors que le score était de 2-0 en faveur des Néerlandais depuis la 49e.

Mais en football, la réalité d’un jour est rarement celle du lendemain. Un dicton qui convient peut-être encore un peu plus au Sporting, un club capable du pire comme du meilleur depuis plusieurs saisons désormais. « C’est le propre des équipes qui font confiance aux jeunes », poursuit Tom De Sutter. « Ces derniers peuvent avoir un bon et puis un mauvais jour. Ils ne sont pas toujours constants. Il y a des moments où cela réussit et des moments où tu le payes au prix fort. »

Pour autant, et malgré cette élimination européenne, il n’y a pas encore le feu au lac. La saison n’en est qu’à ses balbutiements. Et en championnat, le Sporting compte sept points en quatre matches. Soit, autant que Genk, son adversaire de ce week-end. Un adversaire qui s’annonce toutefois coriace…

« Les Limbourgeois ont une solide équipe. Ils jouaient déjà bien l’an dernier et sont parvenus à conserver pas mal de leurs titulaires. »

Rencontre sous haute tension en perspective.