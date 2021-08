Le virus du Covid-19 n’a «probablement» pas été conçu «génétiquement»

Le Covid-19 n’a « probablement » pas été conçu « génétiquement ». C’est ce que révèle un rapport du renseignement américain. Joe Biden, le président américain accuse la Chine de dissimuler des « informations cruciales ».

Le virus du Covid-19 n’a pas été développé «comme arme biologique», et n’a «probablement» pas été conçu «génétiquement», ont conclu les renseignements américains selon le résumé d’un rapport publié vendredi, qui ne tranche toutefois pas sur la question de l’origine du SARS-CoV-2.

Les renseignements américains sont toujours divisés entre l’hypothèse d’un premier cas causé par une exposition naturelle à un animal infecté, ou bien ayant résulté d’un accident de laboratoire, via «des expérimentations, la manipulation d’animaux, ou des prélèvements par l’Institut de virologie de Wuhan».

Suite à la publication de ce rapport, Joe Biden a accusé vendredi la Chine de dissimuler des «informations cruciales sur les origines de la pandémie» de Covid-19.

«Des informations cruciales sur les origines de la pandémie existent en Chine, et pourtant depuis le début, des responsables gouvernementaux en Chine œuvrent pour empêcher les enquêteurs internationaux et les acteurs mondiaux de la santé publique d’y accéder», a écrit le président américain dans un communiqué. «A ce jour, la Chine continue de rejeter les appels à la transparence et de cacher des informations, alors même que le bilan de cette pandémie continue de grimper», a-t-il ajouté.