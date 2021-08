D3: Braine ouvrira un nouveau chapitre contre Tertre

En voyant de nombreux cadres relever un nouveau défi, le CS Brainois se reposera sur un groupe plus jeune et plus fougueux pour tenter de vivre une belle saison.

******** *** ** ******* ***** ******* ******** ** *** ******** ************* ** ** ******** *** ** ******** ****** ******* ****** ***** ** ******** ** ***** ***** **** *** *** ** ****** **** ** ***** ******** ** ********** ** **** ****** *** ***** ***** *** ****** ** ******* ** ******* ***** ** ******** **** **** ************ **** ** **** ****** ******* ** ***** ** ********** ** **** *********** *** *********** **** ****** ********* ******************** ******** ******** *********** ****** *** ******* ** ************ *********** ****** *** ** ********* ***** ************ ** *** ****** *** *** ******* *********** ********** ***** ** ************ **** ********* ******** ****** ****** *************** *** ******* ***** *** *** ****** ****** **** ********** *** ******* ***** ****** ***** ** ******** ********* ********** ***** ***** ******* *** ***** ***** ** ****** ******* *** **** *************** ** ********* ** ****** ** ********* ** ****** ** ***************** ********* ** ****** ** ********** ******************** ********** ***** **** *** ******* ****** ** ***** *** ***** **** ** ***** ** ******* *** ****** ** ***** **** *** ****** ***** ********* *********** ********** ************* ** ********** **** *** ******* ****** ** ******* **** *********** **** *** ****** ******* ******* ** ****** ******* *** ****** ***** ***** ***** ** ********* ** ********* ** ******** ************** ** ***** ** ** ***** ** ******* *** **** **** ** ***** ** ** ****** **** ***** **** ******* ********** ******** **** *********** **** ***** *** ******* ******** ** **** ** ****** **** ************** **** *** **** **** ****** ** *** **** ** ********* ******* **** *** ** ***** ** ** **** ***** ********** ********* ******* *** **** ******* **** ** **** **** *** ****** *** ********* ** ****************** ******* ** *** *************** *** ********* ********** *** ********* ************** ** ** ******** *** ********* ******* *** ********** *** ********* ****** **** ************ **** **** ****** *** **************** ** ********** ************** ***** ********** **** ********* *** *********** ** ***** ** ***** ** ********** ********** *** * ****** ** *** ******** ** ** ************** ******** ****** *********** ********** *** ********* ** ****** ** *** ****** *** ****** ****** ** *********** ********* ** **** ***** ** ******** ** ******* ***** *** ******** *************** ** **** ******** ** *********** ** ** ***** *** ******* ****** ***** ** ******* *** *** ******** ******* ************ ***** ********* ** *** **** ******* ********** **** ********** *** *********** *********** ** ******* ************* ********* ** ******* ***** ****** ** ***** *** ********** **** ****** **** **** ***** ************* ********** *** *** ********** *** ***** ************ **** ** **** ********* ** **** ** ***** ************** ******** ** **** ** ******** **** ****** **** ** **** ****** **** ******* ********* ***** ********************** ** ************ ** ****** ** ******** ****** ** ** ******** ****** **** ** ******** ** ****** ** ** ********* ******** *************** *** *** ********* ********** ******** ** ****** ***** *** ** ** ********* ***** ****** **** ********** ** **** ****** ********* ******** *** ********* ** ********* ** *********** *** ******* *** ** ***** ** *** ******** ******* ***** ***** **** ** **** ******** *** ******* ** ***** *** **** **** *************** ******* ** ********* ******** ***********