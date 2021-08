C’est fait pour Cristiano Ronaldo: l’attaquant portugais revient à Manchester United

Le Portugais entame, à 36 ans, une nouvelle aventure avec les Red Devils.

Cristiano Ronaldo revient à Manchester United. Le club mancunien a annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord avec quintuple Ballon d’or. La légende portugaise tire ainsi un trait sur son chapitre de trois saisons à la Juventus Turin, à un an de la fin de son contrat. Le Portugais de 36 ans va retrouver Old Trafford, stade où il a brillé entre 2003 et 2009.

«Manchester United est ravi de confirmer que le club est parvenu à un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, transfert encore soumis à un accord sur les termes du contrat, l’obtention d’un visa et le feu vert médical», a indiqué Manchester United dans un communiqué.

Alors que tout indiquait que l’attaquant allait prendre la direction de Manchester City, c’est finalement un retour à Old Trafford pour CR7. Les Skyblues n’ont jamais fait d’offre concrète, tandis que United est entré dans la danse jeudi soir en discutant directement avec Jorge Mendes, l’agent de Ronaldo.