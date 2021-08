D3: Namur, un test grandeur nature pour le Crossing

Après Ganshoren et Jette, promus en 2020 en D2 ACFF, un autre club bruxellois parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu en D3A? Le Crossing Schaerbeek dispose en effet de sacrés atouts à faire valoir et pointe parmi les outsiders d’une série indécise et relevée à souhait.

********** ******** *** ****** ** **** ********* ** ** ****** *********** **** ************ *** *** **** *********** ****** ***** *************** ******** ** ********* ******* ********* *** * ********* ** ****** ***** ******* ****** *** ******** ************ *********** ******* **** ********** *** ***** ***** ******** **** **** ** ****** **** ** ********* ** ******* *** ** ******* *** **** ***** ** ****** **** ***** ** ***** ** ************ ** ***** *********** ******* ** ******* ********* *** ********** ****** ********* *** ***** ********** ** **** ***** ********* ** *** ******* ***** ******** ******* ***** ** ***** ************ ************ ******** **** ** ****** **** ***** ** **** **** ***************** ********** **** ** ********** ** ********** ************** ********** *** ******* ** ** ****** ** ******** ************* ******* ********** *********** **** *************** *** ** ******* ****** *** ***** ** ************** **** ***** *** ** ******** ********** ** ****** ****** *** ********* ********* ************ ******** ** ** ***** ******* ****** ********** ** ********* ** ****** ********* ***** ***** ************** *** ***** ********** ********* ** ***** ** ** ****** *** ** ***** ********** *** ************** ********** ****** ****** *********** **** ****** ********* *** **** ** **** ******************* ******** ****** *** ****** ** ************ ********** ** **** ********* *** **** ******* ****** ** ***** ****** ********** ******** ***** ********** *** ***** ** ********* **** ********** *** *** ***** ***** ***** *** ****** ********** **** *** ************** ****** ** **** ** ************ ** ***** **** ** ********* ********* ******* *** ***** ******* ********** * **** ** *************** ** ************** ** *** ********* ************* ** ****** ******* ** **** ** ** *** ***** ********** *** ********* ** ***** ****************** *** **** ***** ** ****** ** **** ***** ** ****** ** ** ************ **** ** ******** ********** ****** **** ** *** **** ************ ********************** *** ******* **** ********* ** ***** **** *** ******* *** * ***** ** ******** ************ ********** ************ *** **** ********** *** ******* ************ ** ******** **** **** ** ********* ************* ******* * * ***** ************* ***** ** ******** **** ** ******** *** ** ********* ***** *** ****** ** ************