Vitesse – Anderlecht: les Mauves sont déjà menés au score(direct, 1-0)

Direct

Tenus en échec sur le score de 3-3 à domicile, les Anderlechtois doivent s’imposer aux Pays-Bas pour valider leur ticket pour la phase finale de la Conference League sans passer par la case tirs au but.

Anderlecht défie ce jeudi Vitesse au GelreDome d’Arnhem, en barrages pour la Conference League. Le match aller, spectaculaire, s’était soldé par un partage 3-3. La règle des buts à l’extérieur qui étaient prépondérants en cas d’égalité n’est plus d’application à partir de cette saison. En conséquence, un nouveau partage, peu importe sur quel score, enverrait les deux équipes en prolongations. Il n’empêche que les Mauve et Blanc devront tout de même s’imposer s’ils veulent éviter de jouer leur destin européen aux tirs au but. Anderlecht espère retrouver la phase de groupes d’une coupe d’Europe après trois ans d’absence.

Le onze de base d’Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Harwood Bellis, Hoedt, Gomez, Cullen, Olsson, Amuzu, Refaelov, Raman, Zirkzee