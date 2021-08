Refaelov avant le déplacement d’Anderlecht à Vitesse: «Prêt à retirer un penalty»

Dans les arrêts de jeu du match aller, l’Israélien avait manqué un penalty pour offrir la victoire aux Mauves.

Lior Refaelov aurait pu offrir un avantage substantiel au Sporting d’Anderlecht en toute fin de rencontre jeudi dernier face à Vitesse Arnhem mais le médian israélien n’a trouvé que la barre transversale de Schubert sur penalty. Réconforté par ses enfants dès le coup de sifflet final, Refaelov est prêt à se racheter et à (re)prendre ses responsabilités si l’occasion se présente ce jeudi à Arnhem. « C’était un moment difficile, reconnaît le principal intéressé. Je ne dors jamais beaucoup après un match et cette fois-ci encore moins. Je me suis repassé le tir dans ma tête à quelques reprises. A quelques centimètres près, c’est le penalty parfait. Mais bon, ce n’est pas la première fois que je rate un penalty. J’en ai marqué durant ma carrière et j’en ai raté. Je suis capable de gérer cette pression. Je suis prêt à retirer un penalty. »

Mais l’important sera évidemment ailleurs pour le Sporting qui vise une qualification pour les poules de la Conference League. « Que ce soit pour moi ou toute la famille anderlechtoise, c’est important de passer et de remettre Anderlecht sur la carte européenne après deux ou trois saisons sans compétition européenne, indique avec à-propos l’ancien joueur de Bruges. C’est aussi important financièrement pour le club et pour permettre aux jeunes d’acquérir de l’expérience. Pour se qualifier, il faudra montrer de la qualité sur le terrain mais aussi de la personnalité à certains moments du match. De ma part mais également de la part d’autres éléments expérimentés du noyau. »