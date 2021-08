Retrouvé inconscient dans le parc de Woluwe: pouvez-vous l’identifier?

Le jeudi 19 août 2021 vers 08h00, un homme a été retrouvé inconscient avenue Emile Lainé, dans le parc de Woluwe à Woluwe-Saint-Pierre. Cet homme est hospitalisé dans un état critique et n’a pu jusqu’à présent être identifié.

Il est âgé de 55 à 60 ans, mesure 1m75 et est de corpulence normale. Il a des yeux bleus, des cheveux gris et est partiellement dégarni.

Au moment de sa découverte, il portait un T-shirt blanc, une veste noire de marque ‘Zara’, des chaussures de sport et une casquette bleue. Il portait un bracelet en or et argent ainsi qu’un collier avec 2 pendentifs, dont l’un représente la lettre « A » et l’autre une plaquette avec la lettre « W ». Il était également en possession de 3 clés.

Vous pouvez laisser vos témoignages à la police au numéro gratuit 0800/30.000