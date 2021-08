Les boîtes de nuit pourront également ouvrir le 1er octobre à Bruxelles!

Les boîtes de nuit pourront ouvrir dès le 1er octobre prochain à Bruxelles.

Vendredi dernier, le Comité de concertation décidait que les discothèques et les dancings pourront rouvrir leurs portes dès le 1er octobre sur la base de protocoles plus pointus en matière de qualité de l’air, de ventilation et de capacité maximale en fonction de la superficie. La décision était alors en suspend concernant la région de Bruxelles.

Ce mercredi, c’est désormais officiel : selon l’Écho, le gouvernement et la Brussels by Night Fédération ont trouvé un accord. Les boîtes de nuit pourront bel et bien aussi ouvrir dès le 1er octobre prochain dans la capitale.

Les clients devront se munir du précieux Covid Save Ticket pour pouvoir refouler la piste de danse.