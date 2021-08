Emmanuel André: «Des classes d’école vont de nouveau devoir fermer»

Le microbiologiste Emmanuel André met en garde à quelques jours de la rentrée scolaire. Selon lui, « des classes vont de nouveau devoir fermer » en raison du Covid-19.

La rentrée scolaire se profile à grands pas après une année 2020-2021 perturbée par la crise sanitaire du coronavirus. Le retour des enfants en classes est ainsi synonyme d’une hausse des infections au Covid-19 en raison, notamment, de la multiplication des contacts entre les élèves. Emmanuel André tient donc à mettre en garde.

Comme souvent, le microbiologiste (KULeuven) s’est exprimé sur Twitter pour partager son message. « Durant les semaines qui viennent, le nombre d’infections va recommencer à monter et des classes d’école vont de nouveau devoir fermer », écrit-il ce mercredi après-midi, en pointant du doigt la région de Bruxelles.

Il ajoute : « Et ce bien plus souvent à Bruxelles qu’ailleurs, car une couverture vaccinale plus faible freine de façon moins efficace la propagation du virus ».