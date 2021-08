Météo: une dernière journée de temps sec et ensoleillé avant le retour de la pluie

Le mois d’août continuera à faire des caprices dans les prochains jours.

Le temps restera sec et souvent ensoleillé, mercredi, avec parfois quelques champs de nuages élevés. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront par endroits. Les maxima se situeront entre 18 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré, à la mer modéré, de nord- est revenant au nord, indique mercredi l’IRM.

En soirée, la nébulosité augmentera sur le nord et le nord-ouest du pays. Ailleurs, il fera encore généralement peu nuageux.

Demain, le temps sera partiellement à souvent très nuageux avec localement quelques faibles pluies ou averses. Il fera frais avec des maxima de 14 degrés en Hautes Fagnes à 19 degrés dans le centre. Le vent sera modéré et au littoral parfois assez fort de secteur nord-ouest.

Vendredi, la grisaille matinale sera parfois tenace en Ardenne. Ailleurs, le ciel sera plus changeant. En cours de journée, la grisaille en Ardenne devrait se lever et la nébulosité deviendra alors variable partout, avec alternance d’éclaircies parfois larges et d’épisodes plus nuageux. Les nuages pourraient encore donner lieu à quelques averses, surtout sur la moitié est du territoire. Les maxima seront compris entre 14 et 19 degrés, sous un vent modéré, et à la côte assez fort, de secteur nord.

Samedi matin, l’IRM prévoit à nouveau des nuages bas en Ardenne. Dans le courant la journée, le ciel deviendra partout changeant avec alternance d’éclaircies et de champs nuageux parfois nombreux. Quelques averses seront encore possibles avec un risque toujours plus élevé sur la moitié est où elles pourraient être ponctuées d’un coup de tonnerre. Les maxima se situeront entre 14 et 20 degrés, sous un vent modéré à assez fort de secteur nord.