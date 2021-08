Plusieurs élus molenbeekois répondent déjà présent au conseil avec pass sanitaire

Pour le prochain conseil communal de rentrée de Molenbeek-Saint-Jean lundi prochain, 18 élus ont fait le choix du présentiel et 4 du virtuel, sur un total de 47, a indiqué mardi le cabinet de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS). Ils avaient jusqu’à 16h00 pour indiquer leur préférence. Cette demande avait été posée aux élus pour une question d’organisation, mais elle ne revêtait pas un caractère obligatoire.

Après plus d’un an en virtuel, le conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean fait ainsi son retour en présentiel, sur présentation d’un Covid Safe Ticket. Cette décision est assise sur base d’un arrêté pris par la bourgmestre. Il sera toutefois possible de continuer à prendre part aux débats en virtuel, un choix privilégié par les personnes ayant des problèmes de santé.

L’usage du pass sanitaire est inédit pour un conseil communal. Dans les rangs de l’opposition, des conseillers du CDH et de Défi se sont fait entendre par voie de presse, notamment pour déplorer l’absence d’accès en présentiel avec le seul respect des règles sanitaires courantes et de la distanciation ainsi que l’absence de discussion préalable à cette décision. Catherine Moureaux a rétorqué que le taux de vaccination complète de la commune, qui est des plus bas – inférieur à 50 % –, impose une reprise mesurée.

Les chefs de groupe PS et MR de la majorité, de même que ceux du PTB, d’Ecolo et du CDH dans l’opposition, ont répondu qu’ils viendraient en personne au conseil communal en présentant un Covid Safe Ticket. Le représentant communal de Défi n’a pas encore donné sa réponse.