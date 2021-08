BRUXELLES cycloparking 210824

Cycloparking lance une campagne de promotion pour les grands parkings vélos sécurisés du centre de la capitale, dans les stations Bourse et De Brouckère.

Le nombre de cyclistes augmente de façon fulgurante à Bruxelles (+64% entre 2019 et 2020), et leur proposer le plus possible de possibilités de stationnement sécurisé s’inscrit dans l’ambition de la politique régionale de mobilité définie dans le plan Good Move d’influer sur les habitudes de déplacement des habitants afin d’améliorer leur qualité de vie. Et notamment en créant une ville de proximité où la marche et le vélo sont encouragés. Étant donné que les activités quotidiennes reprennent progressivement, comme le shopping, le retour au travail en présentiel ou les sorties au centre-ville, une campagne publicitaire digitale sera diffusée pour rappeler l’existence et les avantages de ces deux parkings. La campagne sera visible jusqu’à la mi-novembre sur Facebook, YouTube, Google search et le Réseau Display de Google.

Les annonces s’adressent aux riverains du centre-ville, aux étudiants et aux employés du quartier ainsi qu’à ceux qui fréquentent les sites et événements culturels ou les espaces de commerce et de loisirs environnants. Les cyclistes intéressés pourront prendre un abonnement annuel avec une réduction de -50% jusqu’au 31/12/2021 (code promo : CYCLO50).

Pour la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt, « beaucoup de personnes aimeraient pouvoir s’équiper d’un vélo ou utiliser plus fréquemment ce moyen de transport mais ne le font, pas car elles ne disposent pas d’endroit où stationner leur vélo en toute sécurité. C’est pourquoi, parallèlement à sa politique d’amélioration de ses infrastructures cyclables, la Région mène une politique volontariste de création de stationnement vélo. Il existe, par exemple, au centre-ville, deux grands parkings vélo sécurisés qui ne sont pas encore totalement connus du grand public. Je me réjouis que cette campagne de Cycloparking fasse mieux connaitre ces solutions de stationnement vélo et donne envie aux Bruxellois et aux visiteurs de Bruxelles de venir profiter de notre capitale à vélo pour faire du shopping, dîner voir une expo ou un film… »

L'abonnement est à 15 euros au lieu de 30 euros pour les nouveaux abonnés. Cette réduction est également valable pour le stationnement vélo au Park & Ride Ceria. Pour rappel, les abonnés Cycloparking qui disposent d’une place dans un box vélo ou un local près de chez eux ont toujours accès aux grands parkings du centre. Les places sont disponibles 24/7 à l’aide de la carte MoBIB. Il est donc nécessaire pour les abonnés d’encoder leur carte MoBIB dans leur compte Cycloparking pour bénéficier de cette possibilité.

Les grands parkings du centre sont situés dans les stations de métro : 610 places de stationnement protégées pour vélos et 18 places pour vélos cargo sont disponibles dans la station Bourse. Le parking De Brouckère offre 304 places. Actuellement 512 cyclistes se sont abonnés.

Le stationnement vélo sécurisé constitue un axe important du Masterplan vélo adopté par le gouvernement bruxellois début 2021. Parking.brussels a repris le 1 er janvier 2021 la totalité de l’activité de Cycloparking, développé durant cinq ans avec le soutien du Fonds européen de développement régional (Feder) en partenariat avec l’ASBL Cyclo. Une nouvelle centrale de marché en équipements vélos pour les installations en voirie a été attribuée (box, consignes B+R, etc.) ainsi que pour les aménagements de parkings vélos hors voirie (locaux, etc.). Cette nouvelle centrale de marché est désormais accessible aux administrations bruxelloises et aux communes.

Fin 2020, plus de 4.000 places de stationnement sécurisées pour vélos étaient disponibles sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, avec pour perspective d’atteindre plus de 6.000 places de ce type en 2022. parking.brussels a notamment conclu un partenariat avec le gestionnaire de parkings BePark pour le développement de parkings vélos dans leurs propres espaces (68 places), participe au projet européen Cairgo Bike, créé 167 places de parking vélo sécurisées en dehors des box communaux, placé deux consignes en janvier 2020 aux stations Roodebeek et Stokkel, équivalant à 20 nouvelles places, ouvert 2 locaux communaux à Auderghem et Etterbeek équivalant à 50 nouvelles places, pris en charge de l’exploitation d’un local privé à Saint-Gilles (12 places), installé 14 nouveaux boxes (70 places), etc.

« Depuis bientôt 7 ans, nous nous activons à développer des parkings vélos sécurisés pour lesquels la demande ne cesse de croître. Depuis la reprise de Cycloparking en début d'année, nous avons également investi notre énergie dans le développement d'un service performant. De 320 places de parking en 2014 à plus de 4 000 places et 3 600 abonnés aujourd'hui, nous espérons que nos efforts apporteront un supplément d'énergie et de plaisir à tous les cyclistes d’aujourd’hui et de demain.", conclut le directeur général de parking.brussels Eric Dubois.