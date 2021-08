Le vendredi 20 août 2021 vers 13h, Daniel Tournai, un homme âgé de 60 ans, a été vu pour la dernière fois à son domicile situé rue des Pagodes à Laeken. Depuis, il ne s’est plus manifesté. La police lance un avis de recherche ce mardi.

Daniel mesure environ 1m80 et est plutôt corpulent. Il a des cheveux courts et une barbe grisonnants. « On ignore sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition, mais il s’habille habituellement de façon classique », relate l’avis de recherche.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, veuillez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 .