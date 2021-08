La 20e édition du Festival des Libertés du 21 au 30 octobre au Théâtre national

La 20e édition du « Festival des Libertés », organisé par l’association Bruxelles Laïque, aura lieu du 21 au 30 octobre au Théâtre national à Bruxelles.

Il évoquera notamment la question du recours aux dispositifs de surveillance et de contrôle des populations.

Par le biais de nombreux débats, conférences, documentaires, représentations théâtrales ou encore concerts, le festival invite à réfléchir sur l’impact de ces mesures de « normalisation » sur le respect et l’exercice des droits et libertés fondamentales. « Quel niveau de défiance faut-il éventuellement adopter ?, Comment consolider et/ou reconquérir la nécessaire confiance envers les institutions et médias et entre les citoyens eux-mêmes ? » seront des questions mises en débat.

Côté musical, figurent à l’affiche Catherine Ringer, Roméo Elvis, Yasiin Bey, Chilly Gonzalez, Caravane Palace, 47Ter ou encore Marcus Miller.

Informations : 02-203 41 55 ou www.festivaldeslibertes.be.